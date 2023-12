Domenica 24 Dicembre 2023, 09:36

PERUGIA - Sono i presepi i grandi protagonisti nei borghi dell’acropoli e nei quartieri della città in questi giorni di festività natalizie, dove non mancano anche altre iniziative, soprattutto rivolte ai più piccoli. Partendo dai presepi, spicca su tutte le iniziative l’oramai tradizionale Via dei presepi (alla decima edizione) di Corso Bersaglieri, curata dall’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa. Presepi artistici, tradizionali, monumentali, interattivi e meccanizzati. «Ognuno con delle particolarità e un racconto da scoprire», sottolinea l’associazione che ha organizzato dieci postazioni. Al civico 54 c’è il presepe monumentale Città di Perugia, con gli scorci e i monumenti più significativi del capoluogo. Poi il tradizionale presepe napoletano (al civico 98), quello arabo e della Pace tra i popoli in piazzetta del Porcellino, il presepe animato alla chiesa di Sant’Antonio Abate. E ancora: il presepe antico dell’800 e il presepe delle regioni d’Italia in corso bersaglieri 30, con cento statuine in abiti tradizionali dei territori. Infine il presepe delle figure artistiche a Sant’Antonio. Si potranno visitare fino 7 gennaio (orario 15,30-19). Quest’anno c’è anche una novità: la cereria medievale, dove si può assistere alla realizzazione di presepi in cera naturale e oggetto natalizi.

GLI ALTRI BORGHI Negli altri borghi ancora le associazioni protagoniste di tante iniziative. Con attenzione ai presepi, l’Associazione Borgobello ha previsto nella chiesa di San Giuseppe ai Tre Archi l’esposizione del presepe di carta ed erba e la Natività della collezione privata della famiglia Egidi. L’Associazione Priori, ha realizzato lungo via dei Priori un percorso alla scoperta dei tanti presepi allestiti da artisti, artigiani, residenti e bambini nei luoghi più suggestivi del borgo. Allestito come da tradizione il presepe nella nicchia in piazzetta Santo Stefano, realizzato dall’artista artigiana Monica Grelli. A Porta Eburnea l’omonima associazione di quartiere organizza visite guidate ai presepi nascosti nelle principali chiese del borgo: San Michele, Sant’Antonio, Santo Spirito fino a Santa Giuliana dove c’è un monumentale presepe napoletano.

QUI SAN MARCO Tante iniziative anche per i più piccoli. Oggi a San Marco per la gioia dei bimbi passa Babbo Natale a consegnare i doni. L’associazione Amici di Sant’Orfeto ha dato appuntamento alle ore 16 a villa Van Marle. Poi giro per le vie del quartiere, animate a festa con luminarie e alberi. Ieri la speciale slitta è già passata in altri quartieri. Successo, ad esempio, per l’iniziativa organizzata a Strozzacapponi animata in tutti i tre rioni dove è passato Babbo Natale, e nella sede Arcs dove è andato in scena un pomeriggio di festa per grandi e piccini.