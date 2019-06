© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.la III edizione de «La Giornata del Musicante». Oggi dalle 18 sfila per il centro la Sabina music Band; in serata, dopo la cena solidale, concerto della band diretta da Umberto Di Giuseppe e le Majorettes di Casperia. Domenica alle 12 «Matinée» della Banda musicale Poggio catinense diretta da Anna Di Mario, alle 17.30 il raduno dei partecipanti, la sfilata in Passeggiata e la suonata in ricordo dei maestri Giacomo Di Mario e Vittorio Lopa. In serata, concerto di chiusura con il I Reggimento Granatieri di Sardegna diretto da Domenico Morlungo. Domenica alle 11, in piazza 7 Aprile a Leonessa, raduno di Ferrari da tutta Italia, organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Roma Appia Antica.Domenica alle 18.30, al teatro Flavio di, spettacolo di danza su tela «Aspera ad Astra», a cura della Scuola sabina La Libellula, guidata da Roberta Muggia. Al via a Fara Sabina il festival-laboratorio di pratiche teatrali del Teatro Potlach: tutti gli appuntamenti su www.teatropotlach.org). Asono in corso i festeggiamenti del Giugno Antoniano. E fino a domenica anche ala festa per Sant’Antonio da Padova. Ogni sera alle 20 al bocciodromo lo stand gastronomico e serate danzanti: questa sera gli Argento vivo. Domenica pomeriggio concerto della Banda musicale di Casperia e spettacolo delle majorettes della Life dance school di Collevecchio e Torri in Sabina, a seguire processione e spettacolo pirotecnico. Festa per Sant’Antonio da Padova aoggi con momenti liturgici e cena in piazza. Chitarre e cantine questa sera asulle note dei cantautori italiani e mostra a tema. Alle 19.30 apertura delle cantine, alle 21 concerto con Carlo Valente, Galoni e Scarda. Per il Festival Organistico Farfense, domenica dalle 16.30, nella Basilica di, concerto di Chiara Casarotto.Corsa trae Campotosto. Doppio appuntamento agonistico, oggi alle 16 «Io sono futuro vertical» verso Pizzo di Sevo. Domenica alle 10, trail Amatrice-Campotosto (info e iscrizioni su liveyourmountain.com/eventi/laga-trail-weekend e www.podisticasolidarieta.it). Previste tre escursioni a cura del Cai di Amatrice (www.caiamatrice.it). Questa sera alle 21.30, a cura del Cai di Amatrice, nella chiesa di S.Agostino (vicino al centro Il Corso), focus sul Perù, con immagini dell’alpinista e fotografo Enrico Ferri.Niente musi lunghi adove fino a domenica va in scena il primo festival della giocosità con laboratori, happenings e giochi collaborativi e creativi per bambini, adulti, educatori, clown, terapeuti. «Quando parliamo di gioco pensiamo subito ai bambini - spiega l’ideatore del festival, Anthony Trahair, giocoliere, insegnante di yoga per bambini e adulti, autore del libro «Pearls of Juggling». - In questi tempi ipertecnologici anche i bambini, però, dedicano sempre meno tempo al gioco libero e spontaneo o smettono di giocare molto presto. La gran parte degli adulti, poi, non considera affatto importante la giocosità e si lascia sommergere dalle responsabilità, dagli impegni e dalle pressioni. Per questo riteniamo che valorizzare la giocosità possa portare un arricchimento della qualità della vita dei singoli e delle comunità». Per partecipare l’invito è a indossare scarpe comode e portare con sé il desiderio di mettersi in gioco oltre a una borraccia, perché il festival è ecologico e saranno banditi piatti e bicchieri di plastica. Oggi alle 10 laboratorio dedicato al personaggio teatrale del «folle» e poi caccia al tesoro per il paese. Alle 19.30 la cena giocosa in piazza Umberto I a cura della Pro loco. Il programma completo è su giocosamenteinsieme.wordpress.com/.