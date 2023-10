Il 4 novembre lo stadio Scopigno ospiterà la sfida del Sei Nazioni U18 fra Italia e Irlanda

RIETI - Sabato 4 novembre alle 18 lo stadio Manlio Scopigno ospiterà l’incontro tra la Nazionale Italiana under 18 di rugby e quella Irlandese. Ad organizzare la partita la Asd Arieti Rugby Rieti 2014, il Comune di Rieti e la Federazione Italiana Rugby. L’ingresso sarà gratuito per i minori di 12 anni e tutti gli studenti che ne faranno richiesta ai propri istituti scolastici, mentre per tutti gli altri è previsto un biglietto al costo di 5 euro. Parte degli incassi verrà devoluta a progetti sociali di inclusione di persone con diverse abilità e disagio economico. Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la piattaforma www.ticketgate.it, lo stadio del rugby Fulvio Iacoboni e gli uffici di Visit Rieti in piazza Vittorio Emanuele II. Sarà possibile anche l’acquisto presso il botteghino dello stadio Manlio Scopigno nel giorno dell’evento.

L’Assessore allo Sport Chiara Mestichelli «è un orgoglio per Rieti ospitare la nostra nazionale under 18 di rugby e quella irlandese.

Il rugby è uno sport con profonde radici nella nostra città ed è portatore di valori come il sacrificio, la dedizione e il rispetto, particolarmente importanti nella formazione dei nostri giovani, ed è bello che a rappresentarli siano proprio ragazzi davanti ad un pubblico che sarà in gran parte composto da loro coetanei. Sarà anche una occasione per far conoscere alla delegazione irlandese ed a tutti gli appassionati della palla ovale il nostro territorio e in particolare la nostra città, che sono certa li saprà accogliere con calore e lasciare un buon ricordo in tutti loro».