RIETI - Gli Arieti in cerca di riscatto contro l’Amatori Parma dopo la sconfitta a Livorno. Domani alle 14.30 allo stadio Iacoboni di Rieti gli amarantocelesti ospitano gli Amatori Parma nella sesta giornata di seri B e sperano di ottenere la seconda vittoria stagionale e dare slancio a questo avvio di stagione un po’ incerto che ha visto i reatini soccombere quattro volte su cinque gare.Il tecnico amarantoceleste Stefano Bordon, che in settimana ha incassato la piena fiducia da parte della società, non potrà contare ancora sul pilone squalificato Kristyan Rusinov, per il resto dovrebbe avere tutti a disposizione per una partita sulla carta abbordabile.Una sfida da vincere giocando come gli Arieti hanno la potenzialità di fare. L'avversario non nasconde la voglia di continuare nella striscia positiva. «Abbiamo un piano triennale di crescita - precisano dal club parmense - vogliamo crescere, irrobustirci e poi tentare la carta del salto in serie A». Parma è una piazza storica del rugby nazionale ed internazionale. Gli Arieti dovranno mantenere costante la concentrazione e l'impegno fisico.Vasari Arezzo-RomagnaGiacobazzi Modena-Livorno RugbyCivitavecchia Centumcellae-Rugby JesiCus Siena-Reno BolognaRugby Parma-FlorentiaRomagna 25Florentia 24Civitavecchia Centumcellae 19Livorno 16Jesi 14Rugby Parma e Amatori Parma 11Giacobazzi Modena 10Cus Siena 4Reno Bologna 2Arieti e Vasari Arezzo 0