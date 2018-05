di Luigi Ricci

RIETI - E se Eurobasket o Virtus Roma giocassero la prossima stagione al PalaSojourner? Per ora è solo un'ipotesi tutta da verificare ma possibile, visto che i necessari lavori di ristrutturazione del PalaTiziano dureranno almeno due anni, ma il bando di assegnazione delle opere non è ancora stato emesso. Intanto le due società capitoline devono trovare una casa alternativa, visto che i costi del PalaLottomatca sono proibitivi (servono almeno 25mila euro ogni volta che apre i battenti).



Al momento l'unica soluzione per giocare a Roma sarebbe il padiglione 12 della Nuova Fiera di Roma, in direzione Ostia-Fiumicino Aeroporto, che però, oltre ai complicati collegamenti con la città, presenterebbe anche problemi di stabilità del terreno dove costruire l'impianto che Armando Buonamici, presidente dell'Eurobasket, avrebbe in mente.



Entro il termine d'iscrizione ai primi di luglio ogni società deve indicare un campo di gioco e, di fatto, Eurobasket e Virtus non ne hanno ancora uno a Roma. Se non si troverà una soluzione in tempi brevi le alternative potrebbero essere, oltre a Rieti, Ferentino e Frosinone.



Un'ipotesi dunque possibile anche perché Rieti, rispetto a Ferentino e Frosinone, vanta una passione ultraquarantennale per il basket di alto livello e senza dubbio sarebbe una piazza più calda e accogliente, considerando che le due società romane perderebbero una bella fetta di pubblico. Allo stesso tempo però bisogna fare pure i conti con i tantissimi reatini che, quando la Zeus Npc giocherà in trasferta, preferirranno seguire la propria squadra in streaming o su Npc Tv piuttosto che andare a vedere una delle romane al PalaSojourner, senza contare il costo di un biglietto suppletivo da pagare. Per cui almeno per i reatini andrebbe studiata qualche agevolazione dei prezzi.



Un bel rischio specialmente per la Virtus che ha appena confermato in panchina Piero Bucchi e punta alla promozione diretta in serie A l'anno prossimo. Del resto già in passato, quando era ancora in A1, il presidente Toti ventilò l'ipotesi di spostarsi a Rieti, proprio a causa dei costi elevati del PalaLottomatica e dell'inadeguatezza del PalaTiziano come campo alternativo. Alla fine però si rivelarono solo minacce, mentre successivamente la Virtus ha dovuto ridimensionarsi. Nel frattempo anche l'Eurobasket è cresciuta e non ha nascosto l'idea di scalzare i cugini della Virtus.



Tornando al problema, se non si troverà una soluzione a Roma, le due società dovranno emigrare e non è nemmeno pensabile che possano giocare entrambe al PalaSojourner in alternanza con la Npc. Anche perchè le squadre avrebbero diritto ad allenarsi qualche volta sul loro campo ufficiale, per cui sarebbe già difficile trovare spazio per una, figurarsi per entrambe. Tra l'altro, in quest'ultima ipotesi, una delle due dovrebbe giocare il sabato quando anche Rieti sarà impegnata al PalaSojourner. Inutile comunque fare altre congetture per cui non resta che aspettare l'evolversi della situazione.

Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:23



