A Rivodutri ripresa delle scuole posticipata al 10 gennaio. Prima uno screening

RIETI - Il sindaco di Rivodutri ha predisposto l'ordinanza che prevede lo slittamento a lunedì 10 gennaio del ritorno a scuola per gli alunni dell'infanzia e della primaria. Una scelta che rende possibile l'effettuazione di uno screening di massa, per rilevare eventuali casi positivi al Covid, sabato 8 (presso la Sala consiliare) tra gli alunni ed il personale docente e non .

Una campagna di screening, gratuita e su base volontaria, fortemente voluta dall'Amministrazione, per mettere in sicurezza il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, alla luce dell'andamento epidemiologico della pandemia.

La ripresa della scuola è un momento determinante per la comunità e le attività di monitoraggio e prevenzione hanno l’obiettivo di garantire il ritorno in classe nelle migliori condizioni di sicurezza. Ci preme mantenere al più a lungo possibile la didattica in presenza, perché i bambini hanno bisogno della scuola e perché la DAD, lo scorso anno, ha toccato profondamente non solo la loro vita, ma anche quella delle loro famiglie. Ci auguriamo che questo screening serva non solo a conquistare una maggiore serenità per i giorni a venire, ma anche ad avere un quadro meno caotico dei contagi, visti i picchi di queste festività e la velocità con cui la variante Omicron si riproduce, toccando tutti.

Il Comune, con questa campagna finalizzata alla salvaguardia della salute pubblica, vuole testimoniare la propria vicinanza ai Concittadini più piccoli e alla loro Famiglie, che stanno scontando, più di altri, il caos e le paure della pandemia.

Come per tutte le campagne di screening, fermo restando la bontà dell'idea e le capacità organizzative, il successo finale dipenderà dalla partecipazione degli utenti. Facciamo dunque un appello forte ai Genitori e a tutti gli altri soggetti coinvolti, confidando nel loro buonsenso e nello spirito di collaborazione.

Al contempo si ricorda che la copertura vaccinale ha largamente frenato i danni del virus, e che per questo è fondamentale sostenere la campagna e sottoporsi tutti alla vaccinazione.