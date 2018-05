RIETI - In occasione delle festività del primo maggio il servizio di raccolta Porta a porta non verrà effettuato e il calendario di ritiro subirà le opportune modifiche per garantire una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti.



Per la zona Velino che interessa i quartieri di Regina Pacis , Molino della Salce, Micioccoli , Madonna del Cuore, Quattro Strade, Città Giardino , Piana Reatina e Ch iesa Nuova, le variazioni al servizio prevedono che il ritiro della plastica avverrà giovedì 3 maggio.

Marted├Č 1 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30



