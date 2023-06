Avviato il restauro di Porta Romana, al termine inizieranno anche i lavori del Comune per riqualificare l’Esedra

RIETI - Si è tenuto oggi, 12 giugno, il sopralluogo per avviare i lavori di restauro conservativo di Porta Romana che saranno eseguiti a cura del Lions Club Antrodoco Host, su progetto recentemente approvato dalla Giunta comunale.

All’avvio dei lavori hanno partecipato il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli, il presidente del Lions Club Antrodoco Host Patrizio Cricchi, il Coordinatore distrettuale GST Gianni Turina e il Presidente di Zona, Patrizia Casanica.

«Ringraziamo il club Lions Antrodoco Host per la sensibilità mostrata nel voler lasciare un segno tangibile di sostegno all’identità e alla cultura della nostra Città – hanno dichiarato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli – Abbiamo sempre pensato che la sinergia tra pubblico e privato sia uno dei pilastri sui quali può fondarsi l’efficienza e lo sviluppo di una comunità.

L’iniziativa del Lions Antrodoco Host dimostra di interpretare il segno dei tempi di una Città che vuole rilanciarsi anche partendo dai propri simboli. L’area di Piazza della Repubblica, dopo il restauro di Porta Romana vedrà anche la riqualificazione completa dell’Esedra che il Comune di Rieti effettuerà grazie ad un finanziamento regionale di 400mila euro. Nel giro di qualche mese, il combinato disposto di questi interventi insieme alla conclusione dei lavori Anas nello svincolo di accesso da Via Salaria, regalerà un biglietto da visita più decoroso e attraente per chi arriva in città».