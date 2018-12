PRIMO TEMPO



9'- Sfuma il primo corner del match per la Reggina, battuto male.

4'-

GOL RIETI

. Rieti in vantaggio. Gondo trasforma il calcio di rigore. Secondo gol stagionale per l'attaccante amarantoceleste dopo quello vittoria a Viterbo



3'- Calcio di rigore per il Rieti, Gondo entra in area di rigore e viene steso da Redolfi. Ammonito il difensore della Reggina, sul dischetto va proprio Gondo

PREPARTITA

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina

Rieti:

Arbitro

RIETI - Al Granillo di Reggio Calabria Rieti e Reggina si giocano tre punti fondamentali delle rispettive stagioni.1'- Buona occasione per la Reggina. Sandomenico si trova il pallone tra i piedi dopo un rimpallo e prova a colpire in diagonale. Blocca sicuro Chastre1'- Partita la gara al Granillo. Rieti in maglia bianca con finiture amarantoceleste, Reggina in completo granata. Primo pallone toccato da GondoConfermata la formazione pronosticata alla vigilia per il Rieti, che manda in campo gli stessi undici visti contro la Juve Stabia. In porta Chastre, difesa confermata con Delli Carri a destra, Pepe e Gigli centrali, Dabo a sinistra. I tre di centrocampo saranno Palma, Gallifuoco e Konate, con Vasileiou e Maistro a supporto dell'unica punta Gondo. Confermata quasi per intero anche la formazione della Reggina, reduce dalla sconfitta nel recupero infrasettimanale contro il Catanzaro.: Confente, Seminara, Franchini, Emmausso, Zibert, Sandomenico, Petermann, Redolfi, Solini, Ungaro, Kirwan. All. CevoliChastre, Delli Carri, Pepe, Gigli, Dabo, Gallifuoco, Konate, Palma, Maistro, Vasileiou, Gondo. All. Chéu: Pascarella di Nocera Inferiore (Lombardi- Pellino)