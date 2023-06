Reate Festival, bando di concorso della IV edizione del Concorso di interpretazione di musica contemporanea

RIETI - Tra le iniziative della Fondazione Flavio Vespasiano collegate al Reate Festival, particolarmente apprezzato per l’apporto innovativo e la valorizzazione di nuovi talenti il Concorso internazionale di interpretazione di musica contemporanea. Dopo il grande successo riscosso dalle tre edizioni precedenti e continuando nel proposito di contribuire all’approfondimento dello studio dell’interpretazione della musica moderna e contemporanea, la Fondazione istituisce quindi la quarta edizione del Concorso internazionale di interpretazione di musica contemporanea dedicato a singoli esecutori e a formazioni vocali e strumentali.

Le numerose adesioni delle edizioni precedenti e l’altissimo livello riscontrato, nonché la modalità di selezione (con l’invio di una registrazione audio/video senza quota di iscrizione) che facilita la partecipazione a fronte di una possibilità concreta di esibirsi in sala da concerto in qualità di vincitori, tutto questo ha contribuito al successo di una proposta che può considerarsi unica in Italia. Viene inoltre offerta ai vincitori la possibilità di esibirsi a Roma oltre che a Rieti all’interno della programmazione della quindicesima edizione del Reate Festival, nei mesi di novembre e dicembre 2023.

Le categorie sono Canto, Archi, Fiati, Pianoforte, Musica da camera. Possono partecipare al concorso singoli esecutori o formazioni vocali e strumentali, fino a un massimo di cinque esecutori, italiani o della Comunità europea, che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data del 30 settembre 2023. Per i gruppi da camera l'età media dei partecipanti non dovrà essere superiore ai trentacinque anni. Per la partecipazione si potranno presentare brani scelti in un repertorio compreso dal 1945 ad oggi, con composizioni di autori italiani e stranieri edite o inedite

I partecipanti saranno giudicati da una commissione di grande prestigio formata da concertisti di fama internazionale: Giovanni Sollima per gli archi, Alessandro Carbonare per i fiati, Andrea Lucchesini per il pianoforte, Monica Bacelli per il canto, Simone Briatore, per la sezione musica da camera.

Il termine dell’invio delle registrazioni è stabilito per il 30 settembre, mentre il 30 ottobre saranno resi noti gli esiti in base ai quali verrà programmata la partecipazione dei vincitori al Reate Festival 2022.

Tutta dedicata al Belcanto italiano, invece, la Masterclass di Canto che dal 25 al 28 settembre, si terrà presso la Sala Casella a Roma, tenuta da due docenti d’eccezione, Rosa Feola, soprano e Sergio Vitale, baritono.

Presenti nelle stagioni dei più importanti palcoscenici internazionali, Rosa Feola e Sergio Vitale, legati al Reate Festival da lungo tempo, si dedicheranno ad un lavoro didattico con la collaborazione del pianista Fabio Centanni. Il numero dei partecipanti effettivi è fissato ad un massimo di dodici, selezionati in base ad un video inviato dai candidati all’ammissione. L’età massima è di 32 anni, senza limiti d’età e di numero, invece, la partecipazione degli uditori.

Alla fine del corso è previsto un concerto pubblico degli allievi effettivi. Inoltre il miglior allievo del corso, su insindacabile giudizio dei docenti, potrà essere inserito nell’ambito della programmazione del Reate Festival.

Ulteriori dettagliate informazioni sono pubblicate sui siti di riferimento.

Il Reate Festival è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura e della Regione Lazio.

Soci fondatori: Comune di Rieti, Fondazione Varrone, Camera di Commercio di Rieti; socio sostenitore: Banca Intesa Sanpaolo.

Info: www.reatefestival.it , www.fondazioneflaviovespasiano.it