Il Real Sebastiani ufficializza l'ingaggio dell'under scuola Olimpia Milano Omar Dieng: «Una bella sfida»

Mercoledì 28 Luglio 2021, 10:04

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti ufficializza l'ingaggio di Omar Dieng: l'ala piccola ha sottoscritto un contratto biennale e indosserà la maglia numero 8.

La carriera

Dieng è nato a Ponte San Pietro (Bg) il 17 febbraio 2000 ed è un prodotto del settore giovanile Olimpia Milano. Dal 2012, col club meneghino, ha svolto tutta la trafila conquistando, nel 2016, la prima convocazione con la Nazionale Under 16 collezionando 7 presenze in maglia azzurra. Nel 2017 si trasferisce a Barcellona e si afferma nella Nazionale Under 18 (21 presenze), poi per lui arriva il basket dei grandi: prima con la Tezenis Verona (A2), poi con Bergamo. L'ultima stagione Dieng l'ha vissuta con la maglia della Sangiorgese (B) ottenendo 8,7 punti di media e 5,7 ai rimbalzi.

Le dichiarazioni

«Considero questa nuova esperienza, una sfida con me stesso, per continuare a crescere e migliorare sotto ogni punto di vista - afferma Dieng - Fare parte di un roster che ambisce ai massimi traguardi è senza dubbio stimolante, ora starà a me dimostrare di poter essere all'altezza della situazione e contribuire fattivamente al raggiungimento dei traguardi stagionali sui quali punta la società».