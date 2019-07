© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande attesa per il concerto di Raffaello Simeoni, il musicista e cantautore reatino che sabato 13 luglio alle 21 a Largo San Giorgio presenterà per la prima volta in città il suo ultimo, doppio cd Orfeo Incantastorie. Con lui sul palco, nel secondo degli appuntamenti della rassegna estiva della Fondazione Varrone, saliranno Carlo Ferretti, Cristiano Califano, Paolo Paniconi, Dario Carbutti, Marco Iamele, Giordano Ceccotti, Marcello De Carolis. Voce narrante, l’attrice Valeria Benedetti Michelangeli.L’album racconta «della passione dell’incontro, della curiosità di un viaggio infinito, dell’idea che la musica incanti il mondo e unisca i popoli» e ha già fruttato a Simeoni il premio Città di Loano e l’arrivo in finale al Premio Tenco quale miglior disco in dialetto. Simeoni d’altronde pensa e scrive i suoi testi nella lingua della sua “Sabina Madre”.«Mi viene naturale, non ho mai pensato il testo o una storia in italiano – ha detto in un’intervista a Blogfolk.com - Poi mi piace sempre combinare e amalgamare insieme lingue, ma parto sempre da casa». Per entrare nel mondo di Orfeo Incantastorie «bisogna essere molto curiosi, molto disponibili a viaggiare, all’ascolto di un dialetto inusuale, a una voce utilizzata come strumento che parte dall’alto Lazio, passa per la monodia medievale e popolare, attraversa il canto che allude all’Africa, vola sui cieli della Bretagna e del grande Nord, rimbalza nelle nostre città attraverso il rap e la trance. Ci sono tutti i miei suoni e le mie passioni», dice Raffaello, nel mezzo di un viaggio che da Rieti è partito e a Rieti, ogni tanto, ritorna.L’ingresso al concerto è libero, fino ad esaurimento posti a sedere. In caso di maltempo il concerto si terrà nell’Ex Chiesa San Giorgio.