Raffaello Simeoni sale in cattedra al Conservatorio di Campobasso: insegnerà canto popolare

RIETI - Un reatino sale in cattedra al conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Si tratta di Raffaello Simeoni, già noto per la sua lunga esperienza nella musica tradizionale, al fianco anche di Ambrogio Sparagna e dei Novalia. Inizia un percorso nuovo per l’artista reatino, ma innovativo per tutta Italia: solo 4 i conservatori che al momento offrono dei corsi incentrati sulla musica popolare. Un settore che il professor Simeoni esplorerà a tutto tondo insieme ai suoi allievi: «Il corso toccherà le tradizioni di praticamente tutto il mondo, dal canto ebraico a quello africano – spiega – prestando attenzione anche a quello del Centro Italia».



Dopo esperienze da insegnante in scuole private anche in Europa, Simeoni occupa un’importante cattedra in Italia, sintomo del crescente interesse per un genere musicale particolare nel nostro Paese: «La musica popolare è da sempre studiata in molte altre realtà europee e in questo senso l’Italia è in ritardo – commenta – Tuttavia è un genere che si sta riscoprendo anche attraverso l’attenzione a strumenti come la zampogna o le percussioni tipiche: la causa è forse il fatto che l’insegnamento della musica canonica si stia lentamente esaurendo».

Si infittisce quindi l’agenda di Simeoni, atteso a Rieti sabato 28 maggio per un’esibizione nell’Hortus Simplicium e attualmente a lavoro su delle novità da pubblicare prossimamente.