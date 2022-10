Listeria, morto un uomo a Campobasso: aveva mangiato ricotta, era in rianimazione da giorni

Un altro morto per listeria. Un uomo di 75 anni di Bojano (Campobasso) è morto questo pomeriggio nel reparto di Terapia intensiva del Cardarelli del capoluogo molisano, dopo aver contratto la listeriosi. Le sue condizioni erano state definite da subito molto gravi a causa anche di alcune patologie pregresse. L'uomo da giorni era in Rianimazione dopo aver ingerito un alimento, probabilmente della ricotta. Sul caso è stata avviata una verifica dell'ufficio Igiene per risalire al tipo di alimento all'origine del contagio.