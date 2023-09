Montebuono in Vespa, tutto pronto per la prima edizione

RIETI - Montebuono in Vespa domani con la prima edizione che prevede per i vespisti e gli amanti delle due ruote in genere il ritrovo alle 9.30 presso il Bar Mami per l’iscrizione e poi le vespe che faranno bella mostra nell’esposizione dove chiunque potrà ammirarle. Il raduno (0rganizzato dalla signora Valeria Santoro con la collaborazione del sindaco Claudio Antonelli) andrà avanti tutto il giorno e alle 16 ci sarà anche un momento particolare con la consegna di premi- riconoscimento alla vespa più vecchia, a quella più autentica, la vespa più stramba e a quella venuta da più lontano.

Gli eventi

A fare da cornice, in occasione della apertura del forno pubblico comunale, il mercatino delle arti e dei mestieri con stand di artigianato e gastronomia coi prodotti tipici della Sabina.

Ci sarà inoltre la possibilità di passeggiare nel cuore antico del paese alla scoperta di monumenti e tradizioni prima tra tutti,la riapertura del forno comunale.

Una passeggiata nel sentiero recentemente rivalorizzato che porte alla chiesa di San Pietro ad Muricentum che sorge sulla villa romana di età imperiale sarà una opportunità per chi non conosce la bellezza e il fascino della storia di questi luoghi.