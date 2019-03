Rieti, nasce radio web in Sabina

L’ESORDIO

RIETI - A Forano, grazie all'associazione ClanDestino, é sbarcata la prima Web Radio della Sabina. Per ascoltarla basta mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Clandestino e cliccare sul link che verrà fornito ogni volta che la radio è in diretta o podcasting.«L’obiettivo – hanno spiegato i promotori dell’Associazione sulla loro pagina social - è quello di essere un punto di riferimento per ogni tematica musicale, ludica, sportiva, politica e di attualità che riguarda il nostro territorio. Tutti possono iniziare una trasmissione radio, basta iscriversi alla nostra asso, venire nella nostra saletta, e iniziare a parlare».Per accedere: https://www.facebook.com/RadioDestinoClan/ .Ed è arrivato anche l’annuncio dell’esordio per la prima web radio della Sabina. Radio Clandestino sarà in diretta live per tutta la sera con i "Minimo sindacale" sabato 30 marzo da Al 22 di Cantalupo. Si può andare e partecipare oppure si potrà ascoltare la serata comodamente dallo smartphone, (cliccando sul link che verrà fornito al momento del live sulla pagina facebook della radio) Il giorno dopo sarà disponibile il podcast. Radio Clandestino é la prima web radio Sabina, collegata all'associazione culturale Clandestino.«Abbiamo deciso di prendere in mano un microfono – spiegano gli ideatori - collegarlo ad un mixer e accendere una connessione per dare vita e voce ai nostri pensieri».