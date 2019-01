© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sulla base del progetto del ministero dell’Interno denominato “Scuole Sicure”, prosegue l’azione della polizia, tesa a garantire la sicurezza degli studenti. L'ooperazione ha porttao all'arresto di uno spacciatore clandestino. Venerdì mattina, in prossimità della fermata degli autobus di Fontivegge, a quell’ora molto frequentata da studenti che a scuola, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Volante, notavano un cittadino tunisino 22enne con un atteggiamento sospetto. Il cittadino tunisino cercava di allontanarsi dal luogo rifugiandosi nel vicino supermercato.I poliziotti, informa unanota della questura, in breve tempo riuscivano a rintracciarlo, sottoponendolo a controllo. Il tunisino 22enne, irregolare, risultava in possesso di oltre 40 grammi di hashish, che sarebbero stati sufficienti per confezionare almeno 400 dosi e oltre 200 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il tunisino veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.