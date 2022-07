Infiorata e Processione dei Ceri, ecco come cambia il trasporto pubblico locale

RIETI - In coincidenza con l’ultimo fine settimana dei festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio, al fine di consentire la realizzazione della Infiorata e della Processione dei Ceri, il servizio di trasporto pubblico urbano di Asm subirà alcune modifiche nei giorni di sabato 2 e domenica 3 luglio 2022.

Sabato

la linea 101 non transiterà per il centro storico;

dalle ore 21:00 il capolinea verrà effettuato in via Salaria presso le fermate adiacenti e fronte la chiesa di S. Michele Arcangelo;

Domenica

tutte le corse effettueranno il capolinea alla Stazione Ffs. Pertanto le linee 113, 163 e 513 effettueranno il tragitto: Stazione Ffs, viale Maraini, via de Juliis, via A.M. Ricci, via Nenni, via delle Acque, via Salaria, percorso regolare. Le linee 153, 413 e 423 effettueranno il tragitto: Stazione Ffs, viale Maraini, percorso regolare.

Il servizio di trasporto pubblico sarà sospeso nei tratti piazza Cavour, via Salaria, Porta d'Arce, bivio del Terminillo e piazza Cavour, via S. Sassetti, viale Matteucci, via Verani.