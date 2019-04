© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Castelnuovo di Farfa festeggia. Questo pomeriggio, infatti, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo sul match tra Atletico Torano e Borgo Quinzio: è stato respinto il reclamo della formazione del Cicolano ed è stato, perciò, confermato il punteggio finale (1-1). Con questo risultato, perciò, il Borgo Quinzio non potrebbe mai arrivare a pari punti con la capolista e, perciò, la corazzata castelnuovese, allenata dal duo Imperatori-De Angelis, conquista matematicamente la vittoria del girone C del campionato di Seconda categoria, pervenuta quindi con ben 5 turni d’anticipo.Festa pazza (già in parte anticipata dopo la vittoria sul campo della Rufinese, arrivata nello scorso turno del torneo) per la formazione reatina, che nella prossima stagione, perciò, militerà in Prima categoria. Grande soddisfazione per uno dei due tecnici, Sandro De Angelis, che ci racconta brevemente le sue emozioni: «Vincere non è facile, ma farlo in questo modo, ovvero con molti turni d’anticipo, è ancora più difficile. Il merito principale va ai nostri ragazzi, che hanno permesso a me, al mio collega Imperatori ed a tutto lo staff, di portare a casa vittorie su vittorie. Questo è un gruppo solido, ben formato e, soprattutto, disponibile in tutto e per tutto. La nostra è una piccola realtà...personalmente, sono molto emozionato nell’aver vinto un campionato di questa categoria con la squadra del mio paese: per me significa tanto».De Angelis, però, non vuole cali di tensione, per incidere ancora di più nella storia l’impresa del Castelnuovo, buttando anche un occhio all’imminente futuro in Prima: «Ora godiamoci il momento e i festeggiamenti ma, comunque, dobbiamo sempre continuare a vincere e ad onorare nella maniera migliore le prossime 5 gare del torneo, continuando ad inserire gli stimoli giusti. Futuro ? Presto per parlarne...ovviamente cercheremo di inserire in squadra almeno tre giovani. Inoltre, sappiamo che sarà difficile ma noi proveremo a fare ancor meglio, senza porci obiettivi».