Il 1° ottobre al Multisala Moderno la presentazione di tutte le squadre della Npc

Lunedì 27 Settembre 2021, 18:22

RIETI - Il primo ottobre presso il Multisala Moderno di Rieti alle ore 18.30 si terrà la presentazione ufficiale della Npc Rieti Pallacanestro.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare le diverse compagini della società, dal settore giovanile, al team della Npic basket in carrozzina fino alle due squadre di Serie B, maschile e femminile.

Durante la presentazione saranno presentati i progetti della NPC Rieti insieme alle iniziative della NPC Cares.

La presentazione sarà l’occasione per ritrovare tutti i nostri tifosi dopo la pausa estiva ed incontrare finalmente i nuovi componenti del team di coach Ceccarelli e di tutto il gruppo Npc.

A tutti coloro che parteciperanno alla presentazione sarà consegnato un buono per poter acquistare a prezzo scontato il biglietto per la visione del film Space Jam: New Legends proiettato al termine dell’evento.