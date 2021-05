Riapre il Multisala Moderno dopo uno stop di sette mesi

RIETI - Dopo circa sette mesi, domani riapre la Multisala Cinema Moderno in concomitanza con la grande maggioranza dei cinema d'Italia. Un evento dipendente non solo dalle nuove disposizioni del governo sulla pandemia ma anche dalla distribuzione dei film da parte delle case cinematografiche le quali, nei mesi scorsi, avevano dirottato la maggioranza dei titoli disponibili sulle tv e sulle piattaforme in streaming. Ora la situazione si sta rapidamente normalizzando e per gli amanti del cinema torna la possibilità di fruire della visione inimitabile dei film sul grande schermo.

