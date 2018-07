RIETI - Insediamento ufficiale per il nuovo prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani.



Di origine romana e con numerose esperienze di rilievo in carriera, è al suo primo incarico come prefetto. "Sono orgogliosa di essere a Rieti - ha spiegato - dove vivrò, insieme al mio cane Ginger, di 30 chili. - Ho già incontrato il sindaco di Rieti e il vescovo, oggi conoscerò il questore, i vertici di carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco. E' un territorio che ha sofferto, ho visitato i luoghi più colpiti dal sisma. Sono qui per mediare sulle situazioni e cercare, con il mio impegno, di migliorare ciò che è possibile".



Luned├Č 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:13



