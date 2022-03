Con un'ascia e un taglierino all'interno di un parco pubblico: denunciato

RIETI - Nei giorni scorsi, personale del Posto di Polizia di Passo Corese della Questura di Rieti, impegnato nei servizi di controllo straordinario del territorio programmati dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, per la verifica del rispetto delle normative anti Covid-19, ha denunciato uno straniero per porto abusivo di armi in luogo pubblico.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno individuato due stranieri che, con fare sospetto, si aggiravano all’interno di parco pubblico della frazione di Passo Corese e li hanno sottoposti a perquisizione personale, rinvenendo in possesso di uno di loro, un taglierino ed un’ascia.

Lo straniero, che già in passato si era reso responsabile di un analogo episodio, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria. Nel procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal Giudice.

Durante tali attività, nel controllare oltre 200 persone, 60 autovetture e 20 esercizi pubblici, gli Agenti della Polizia di Stato hanno individuato un uomo che si era recato in un bar senza aver ottenuto la prevista certificazione verde.

Sia al contravventore che al proprietario dell’esercizio pubblico sono state elevate sanzioni amministrative per l’inosservanza delle misure anti Covid-19.