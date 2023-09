Viterbo, aggressione e rapina in centro a colpi di accetta: tra gli aggressori anche un minore

Accerchiato, picchiato e derubato di soldi e orologio in pieno in giorno a Viterbo. Un uomo ieri mattina, 10 settembre, è stato rapinato da tre giovanissimi in via Valle Piatta.

Fermati dalla polizia due dei tre rapinatori si tratta di un ragazzo romeno 25 anni e un senegalese di appena 15 anni. Il terzo sarebbe stato identificato ma non ancora trovato. Il 25enne dopo gli accertamenti è stato accusato di rapina e arrestato mentre per il minore è scattata la denuncia.

Anzio, terrore al bar: bandito minaccia con l'accetta la cameriera. Bloccato dai clienti