Lite fuori dal locale, testimoni minacciati con un'ascia. Due denunce

Lite all’esterno di un locale pubblico dell’Alto Sangro. Due giovani turisti 30enni, provenienti dalla Puglia, in preda ai fumi dell’alcol e in evidente stato di alterazione psicofisica, minacciano alcuni clienti con un’ascia e aggrediscono i carabinieri. È successo nel piccolo comune di Ateleta.

In base a una prima ricostruzione, i militari della Compagnia castellana stavano effettuando un posto di controllo, all’ingresso del paese, quando i due giovani hanno iniziato ad inveire contro alcune persone, che si stavano intrattenendo all’esterno del bar nella piazza principale. Poi uno di loro ha prelevato dall’interno della propria automobile, un’ascia. Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, per evitare che la situazione degenerasse, hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

I due pugliesi, alla vista dei carabinieri, e allo scopo di sottrarsi alla loro identificazione, si sono dati precipitosamente alla fuga. Ma entrambi, comunque, di lì a poco, sono stati rintracciati e fermati, in una via del centro abitato, nelle vicinanze dell’ufficio postale. Qui, per nulla intimoriti, hanno minacciato, spintonato e schernito i militari, sputandogli anche addosso. Non si sono registrati feriti. Nel corso della perquisizione personale e della vettura, all’interno della quale c’era un materasso, probabilmente utilizzato per dormire, è stata recuperata l’ascia lunga circa 30 centimetri. L’arma è stata sottoposta a sequestro. I due sono stati denunciati alla Procura di Sulmona per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e per l’utilizzo improprio dell’ascia.