I controlli della polizia nel Reatino: ecco i dati dell'ultimo mese

RIETI - Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio in tutta la provincia intensificata dal Questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo. Durante il mese di dicembre 2020 ed nei primi giorni di questo anno 2021, la Polizia di Stato ha messo in campo tutte la risorse disponibili per assicurare un efficace controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati, nonché alla verifica delle stringenti misure anti covid-19 disposte per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Nel mese appena trascorso, infatti, particolarmente critico per la possibile movimentazione di persone durante le festività natalizie, le pattuglie della Questura di Rieti hanno vigilato le aree del capoluogo, le località turistiche del Terminillo e le località della sabina al confine con l’interland romano, procedendo al controllo di oltre 400 veicoli e 300 persone, alcune delle quali sono state sanzionate per aver violato le norme anti covid-19.

La Sezione della Polizia Stradale di Rieti, oltre a vigilare sulle principali arterie stradali della provincia reatina, per la sicurezza degli utenti e per il controllo sulla legittimità degli spostamenti extraregionali, ha impiegato su strada oltre 50 pattuglie per ogni settimana ed è stata impegnata nei consueti specifici controlli ad autofficine e autodemolitori. Complessivamente, nell’ultimo mese, gli agenti della Polizia Stradale hanno controllato oltre 300 veicoli e 400 persone, alle quali sono state elevate circa 200 sanzioni al codice della strada per il mancato rispetto di importanti norme di comportamento basilari per la sicurezza della circolazione stradale e dei suoi utenti.

Anche la Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti, oltre ai consueti monitoraggi di siti web e alle attività di contrasto ai reati informatici, ha concorso nei servizi di controllo del territorio, in particolare per la vigilanza degli Uffici Postali in concomitanza con il pagamento delle pensioni. In tutta la provincia sono stati controllati 50 gli Uffici Postali ed oltre 100 persone.

Oltre all’attività di controllo intensificato del territorio da parte della la Polizia di Stato, il Questore di Rieti ha disposto con propria ordinanza numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica per la vigilanza dei potenziali luoghi di ritrovo e di aggregazione di tutta la provincia reatina al fine di contrastare la diffusione del coronavirus. Oltre 50 infatti sono stati i servizi di ordine pubblico costituiti in operazioni straordinarie di controllo del territorio che hanno visto l’impiego coordinato di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali, nel corso dei quali sono state controllate centinaia di persone e numerosissimi esercizi commerciali.

