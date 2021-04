Willie Basket e Football Rieti 1936 uniscono le forze: nasce la Polisportiva Rieti

RIETI - E’ stata ufficialmente costituta la Polisportiva Rieti, un nuovo sodalizio sportivo nato dalla volontà dell’Asd Willie Basket Rieti e dell’Asd Football Rieti 1936 di unire le forze, creare sinergie in ambito sportivo, offrire nuove e maggiori opportunità ai giovani sportivi del territorio, promuovere i principi e i valori più sani dello Sport. Le due Asd, impegnate rispettivamente nelle attività di Minibasket e di Scuola Calcio hanno fortemente voluto questo progetto, convinte che questa sia la direzione giusta per creare sul nostro territorio un contesto sportivo in grado di incidere in maniera significativa sulla crescita sportiva e personale dei giovani reatini che vorranno intraprendere la pratica delle diverse discipline.

Si parte con il Minibasket e la Scuola Calcio, ma la Polisportiva Rieti auspica di poter accogliere al più presto al proprio interno altre Associazioni Sportive del territorio, impegnate nelle più diverse discipline, che vogliano condividere i principi, i valori fondanti e le finalità sociali e sportive della Polisportiva. Il ruolo di Presidente della Polisportiva Rieti sarà ricoperto da Stefano Cicchetti; Andrea Zamporlini e Pier Luigi Coccia saranno gli altri due membri del Direttivo. Franco Cerafogli, Gianluca Tilli, Simone Onesti e Gennaro Isaia saranno gli altri dirigenti della Polisportiva che, ognuno per le proprie competenze, si occuperanno dell’organizzazione e della gestione delle attività.

«In un momento in cui la tendenza generale è quella di isolarsi, dividersi e mettersi in proprio - afferma il Presidente Stefano Cicchetti - ci sembra molto significativo che due realtà sportive del territorio, che da anni svolgono la propria attività, decidano di fondare una Polisportiva e di condividere esperienze e buone pratiche a vantaggio esclusivo della crescita sportiva e personale dei ragazzi. Credo inoltre che sia molto significativo che questo progetto, sui cui stiamo lavorando già da tempo, muova i suoi primi passi ora, in questo momento di grande difficoltà nel quale i ragazzi sentono forte la necessità di ripartire e stare insieme e noi l’esigenza di restituire loro momenti di sport e di socialità».

«Voglio ringraziare - prosegue Stefano Cicchetti - tutti coloro che si sono spesi perché questo progetto potesse nascere. Tutti insieme daremo il massimo affinché questa polisportiva rappresenti un punto di riferimento serio, affidabile, significativo nella crescita complessiva dei nostri giovani e sia inoltre un segnale di novità nella nostra città. Riteniamo davvero importante aver unito le forze, aver rinunciato ai personalismi ed alle ambizioni individuali per avviare un percorso che sia completamente al servizio dei giovani e della loro crescita. Lavoreremo per trasmettere ai nostri giovani i valori più sani dello sport e per dar loro la possibilità di trasferire questi valori nella vita di tutti i giorni: rispetto dei compagni, degli avversari, dei giudici di gara, importanza del gioco di squadra, rispetto delle regole».

«Quello di oggi - conclude il Presidente della Polisportiva Rieti Stefano Cicchetti - è solo l’inizio. Speriamo di poter coinvolgere il numero maggiore possibile di associazioni e società sportive per creare una realtà in grado di concentrare gli sforzi, non disperdere energie e raggiungere, tutti insieme, importanti obiettivi sportivi e sociali».

A breve la Polisportiva Rieti comunicherà i dettagli tecnici ed organizzativi con i quali saranno avviate tutte le attività della prossima stagione sportiva.

