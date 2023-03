Poggio Mirteto, il Museo “Arti e Mestieri” a “I Fatti Vostri” su Rai 2 / Le foto

RIETI - Il Museo “Arti e Mestieri” di Poggio Mirteto protagonista nella trasmissione “I Fatti Vostri” su Rai 2.

Ieri, durante la trasmissione condotta da Salvo Sottile ed Anna Falchi è stato mostrato tra le altre cose, il funzionamento dell’attrezzo del cordaio (in foto) ben descritto nel suo funzionamento da un esperto che lo ha datato come un reperto avente oltre duecento anni.

“Siamo contenti ed orgogliosi di quanto avvenuto – spiegano in una nota i rappresentanti dell’associazione Il nuovo Mirto – Sono Poggiano - e nel ringraziare ancora una volta, non ci stancheremo mai di farlo, Fabrizio Guardati, peraltro citato in trasmissione, e Antonio Vulpiani, artefici della creazione del Museo, ci auguriamo che quanto detto in trasmissione faccia scaturire un interesse sempre maggiore da parte di tutti i poggiani e non solo, nel renderlo sempre di più un’attrattiva per il turismo del nostro territorio.

I protagonisti. Fanno eco le parole di uno dei presenti alla trasmissione Marco Montiroli, il quale ha parlato di “qualcosa di bello per Poggio Mirteto e per tutta la Sabina ciò che è stato possibile mostrare in televisione.“Un ringraziamento da parte mia – ha scritto in un post Montiroli- sia all’ esperto che si è reso disponibile alla rappresentazione dell’ antico mestiere del cordaio che a Fabrizio Guardati ed Antonio Vulpiani (curatori del museo arti e mestieri ndr ) che mi hanno dato piena fiducia mettendomi a disposizione pezzi della loro collezione per portarli a far conoscere ad un pubblico più ampio. Fiducia che è stata ripagata ringraziando il Museo pubblicamente in diretta Rai”.