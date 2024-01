Tiberio Timperi cade in diretta a "I Fatti Vostri": «Si sta leccando le ferite»

Giovedì 11 Gennaio 2024, 09:00

Poche ore fa si è verificato un imprevisto a Tiberio Timperi che non ha lasciato indifferenti i telespettatori del programma "I fatti vostri". Ma partiamo dal principio. Attualità, cultura ed intrattenimento contraddistinguono questo programma che alterna momenti di divertimento alla possibilità di vincere ricchi premi.Tiberio Timperi è uno dei due conduttori assieme ad Anna Falchi. In quest'edizione era proprio stato chiamato a sostituire Salvo Sottile. Poco fa durante la diretta del programma si è verificato un imprevisto sia ad Anna Falchi che a Tiberio Timperi. Infatti la conduttrice aveva aperto il primo spazio dedicato a "Ci pensa Patty". A quel punto Anna Falchi si è diretta verso Patty. Ma, senza accorgersene, ha rovesciato uno degli oggetti di scena. Ovvero un pentolino e il suo fornello a induzione al di sotto. "Ma sono stata io? Sicuri?" ha domandato la conduttrice, sorridendo ironicamente. Pochi secondi più tardi, nel tentativo di sistemare la situazione, Tiberio Timperi è inciampato. Anna Falchi lo ha subito soccorso. Si è innanzitutto assicurata che il collega e conduttore stesse bene. Che non si fosse fatto male. Poi i due sono scoppiati a ridere insieme. "Ma sei caduto sulla cera?" ha esclamato Anna Falchi, mentre Timperi tentava di ripulirsi il completo. "Bene, mentre il nostro Tiberio si lecca le ferite noi possiamo andare avanti con la trasmissione" ha infine detto la conduttrice. Photo Credits: kikapress



