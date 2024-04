I Fatti Vostri, Tiberio Timperi non trattiene le lacrime e interrompe la diretta: «Fermiamoci»

Venerdì 5 Aprile 2024, 08:16

Nel corso della puntata del 3 aprile, Tiberio Timperi ha lanciato la pubblicità per via della troppa emozione durante il racconto di un padre. La puntata era iniziata in maniera molto ironica e divertente, sulle note del maestro Palatresi e Flora Canto. Solo dopo ha fatto il suo ingresso in studio Gianni Battista Maestri, padre di un bimbo in stato vegetativo da sette anni per aver ingerito un pezzo di formaggio contaminato.L’uomo ha raccontato la sua storia, specificando quello che ha vissuto durante il suo calvario in ospedale e l’iter giudiziario che ne è seguito. “Questa è una battaglia che faccio per salvare altri bambini, le garantisco che io non sono riuscito a salvare il mio bambino ma lui ne sta salvando altri”, ha dichiarato Maestri a Tiberio Timperi. “Sono sette anni che io non provo più la felicità, per cosa? Per un pezzo di formaggio. Me l’hanno ucciso”. Le parole cariche di dolore e di sconforto di questo padre hanno commosso profondamente il giornalista. Il quale, infatti, era punto di piangere. Al punto da interrompere il programma chiamando la pubblicità. “Fermiamoci qui, torniamo tra poco”, ha dichiarato Tiberio Timperi.Il giornalista ha suggerito Gian Battista Maestri a pensare anche all’altra figlia, una ragazzina di tredici anni. “Lei ha un dovere però: far sorridere sua figlia” gli ha consigliato. Il genitore ha replicato: “Io avevo un altro dovere, quello di salvare il mio bambino”. Tiberio Timperi a quel punto è rimasto in silenzio. Non riuscendo a replicare, ha chiamato la pubblicità durante la diretta del programma I Fatti Vostri per riprendersi dal momento di commozione: “Fermiamoci qui, ci ritroviamo tra poco, grazie”. Photo Credits: Kikapress - Music by Korben



