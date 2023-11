Rieti, auto in fiamme sulla bretella di Passo Corese

RIETI - Momenti di paura per gli automobilisti in transito prima dell’arrivo dei soccorsi, per un’auto in fiamme a bordo strada poco prima del casello autostradale di Fiano Romano.

Un principio di incendio che ha interessato il vano motore di un’auto si è poi rapidamente propagato con fiamme vive e alte. Il conducente, dopo aver sostato a bordo strada si è allontanato. Poi l’arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio.