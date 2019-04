RIETI - Asm comunica gli orari del trasporto pubblico locale in occasione delle festività pasquali.



Domenica 21 aprile, giorno di Pasqua, il servizio sarà sospeso, ad eccezione della linea 513 (Rieti-Terminillo) che osserverà l'orario festivo in vigore.



Lunedì 22 aprile, lunedì dell'Angelo, giorno di Pasquetta, il servizio sarà regolare, osservando l'orario festivo in vigore.