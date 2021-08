Mondiali U20, Pansini bronzo nella 4x400. Grande frazione dell'atleta della Studentesca Milardi

Domenica 22 Agosto 2021, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 17:42

RIETI - Bronzo mondiale per Federuca Pansini. Dopo il terzo posto all'Europeo di Tallinn, l'atleta della Studentesca Milardi ha ottenuto un terzo posto nella staffetta 4x400 ai mondiali di atletica under 20 che si chiudono oggi a Nairobi. La ragazza romana aveva già portato in finale la 4x400 mista nel primo giorno della kermesse iridata ed aveva raggiunto la semifinale degli 800.

Oggi il successo in staffetta, dove ha corso una seconda frazione perfetta, ricevendo il testimone da Alessandra Iezzi al quarto posto e portandosi poi in terza posizione, mantenuta poi da Angelica Ghergo e Alexandra Almici che ha chiuso in 3'37"18, dietro alla Giamaica, argento in 3'36"57 e alla Nigeria campione del mondo in 3'31"46.