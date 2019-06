© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il laboratorio d’analisi del de Lellis manterrà l’attuale livello delle prestazioni erogate. Lo dice il consigliere regionale Fabio Refrigeri.Con un Decreto del Commissario ad acta la Regione Lazio in base alla riorganizzazione della Rete dei Laboratori di analisi pubblici regionali, ha disposto la funzione di laboratorio Hub per l’ospedale De Lellis di Rieti. Nello specifico il Laboratorio di analisi dell’ospedale De Lellis di Rieti rientra nella rete regionale Hub-Spoke n° 3 e potrà eseguire esami di laboratorio per pazienti interni ed esterni che accedono ai servizi ambulatoriali ed ai centri prelievo della Asl di Rieti. Verrà attivato un monitoraggio continuo dei risultati del laboratorio per valutarne la qualità clinico-assistenziale. Si conferma la gestione centralizzata da parte della Asl per l’acquisizione dei reagenti necessari all’intera rete e questo favorirà la razionalizzazione delle risorse con risparmi economici a fronte dei volumi prestazionali complessivamente erogati. “Diamo un segnale forte di attenzione verso il territorio reatino e della sabina” ha commentato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.