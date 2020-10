Rieti, il dottor Basilio Battisti si candida alla guida dell'Ordine Provinciale dei Medici

RIETI - Nei prossimi giorni 17, 18, 19 Ottobre , nella sede di via Benito Graziani (Nucleo Industriale), si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Ordine Provinciale dei Medici di Rieti, per il periodo 2021 – 2024

Saranno in lizza:

la lista “ RINNOVAMENTO “, che propone per la carica di Presidente il dott. Basilio Battisti, è formata dai dott.ri: Micaela Agostini, Giuseppina Bartolomei, Formilio Di Carlo, Franco Evangelista, Saverio Falcetti, Silvio Filipponi, Maurizio Rosati, Massimo Ruggeri, Arash Sadighi, Fabrizio Salvati, Enrico Tittoni;

la lista del Consiglio uscente che è guidata dal dott. Dario Chiriacò, Presidente da molti anni.

«I componenti della lista RINNOVAMENTO – sostiene il dott. Basilio Battisti - ritengono che l’Ordine dei Medici può e deve avere un ruolo importante per far tornare la professione medica ad occupare il posto che le compete nella sanità provinciale, mortificata da tagli e gestioni che hanno prodotto quei dati “impietosi” sull’efficacia dell’assistenza riportati dalla stampa nazionale (Il Sole 24 ore ). Pertanto – prosegue - con la convinzione di poter rappresentare efficacemente l’esigenza diffusa tra i medici ( MMG, Ospedalieri, di Continuità Assistenziale e soprattutto giovani) di cambiamento e rinnovamento, chiediamo a tutti gli iscritti di manifestare il loro consenso al progetto, partecipando al voto che dovrà dare un forte segnale di compattezza ed “orgoglio” della categoria, convinti che tra i medici della provincia ci siano tutte le competenze, ad oggi inespresse, sopite e non adeguatamente rappresentate, capaci di contribuire alle scelte ed al miglioramento dell’assistenza sanitaria provinciale».

