Fondazione Varrone, Basilio Battisti è il nuovo vicepresidente

RIETI - Basilio Battisti è il nuovo vice presidente della Fondazione Varrone. Medico internista, già primario dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, Battisti è stato eletto questo pomeriggio all’unanimità dal consiglio di amministrazione riunito a Palazzo Potenziani.

Membro dell’assemblea dei soci, Battisti aveva svolto un mandato in consiglio di indirizzo per essere poi eletto nel giugno 2018 in consiglio di amministrazione. Al dottor Battisti gli auguri del presidente Antonio D’Onofrio e gli applausi dei colleghi consiglieri.