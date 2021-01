RIETI - Fissate le date degli Open day delle scuole paritarie della diocesi di Rieti. Le iniziative, a causa della pandemia causata dal Covid-19, si svolgeranno attraverso piattaforme informatiche.

A dare inizio agli incontri è la Scuola paritaria “Bambin Gesù” di via Garibaldi: il 21 gennaio con la scuola primaria e il 22 gennaio con la scuola dell’infanzia. Per entrambi i gradi di istruzione l’appuntamento è alle ore 17, con modalità da concordare chiamando il numero 0746 203124.



Segue la Scuola paritaria “Divino amore” (via dei Gerani 4), sempre on-line. L’incontro è previsto per il 30 e 31 gennaio. Per concordare le modalità si può contattare l’istituto al numero 0746 200278.

Sempre su appuntamento telefonico gli Open day della Scuola infanzia delle Maestre Pie Venerini (via Pietro Boschi 33, al numero 0746 201772) e della Scuola Paritaria Santa Chiara di Santa Rufina (al numero 0746 606042). Per la Scuola “Maraini” appuntamento da prendere con le suore della sede di viale Maraini 11, da contattare al numero 0746 287303.

