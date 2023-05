Il 29 maggio open day con consulti telefonici gratuiti grazie agli specialisti del Centro cefalee della Asl di Rieti

RIETI - In occasione della XV Giornata Nazionale del mal di testa la Asl di Rieti ha organizzato una iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul tema di questa edizione: “Spegni l’emicrania, illumina la vita”.

Il 29 maggio, gli specialisti del Centro cefalee dell’Unità di Neurologia e Stroke Unit presente presso il Presidio ospedaliero di Rieti, saranno a disposizione dei cittadini per consulenze telefoniche individuali e gratuite e per sensibilizzare e fornire informazioni sui percorsi diagnostici e terapeutici del Centro. I cittadini che lo vorranno potranno effettuare il colloquio telefonico con il medico specializzato per la gestione delle cefalee, formulando il numero 333/3707824 dalle 10 alle 13.

Il Centro Cefalee dell’Unità di Neurologia e Stroke Unit, riconosciuto tra i Centri regionali di riferimento per la Diagnosi e Cura delle Cefalee e tra i dieci Centri del Lazio affiliato all’Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (Anircef), è attivo da alcuni anni ed offre ai suoi pazienti percorsi diagnostici erogabili ambulatorialmente o mediante Pac diagnostici specifici (Pacchetti Ambulatoriali Complessi). Propone protocolli terapeutici per le diverse forme di cefalea, che includono non solo terapie farmacologiche di prima linea, ma anche la tossina botulinica e gli anticorpi monoclonali.

Nelle cefalee da eccessivo utilizzo di farmaci sintomatici è possibile organizzare Pac terapeutici di disintossicazione.

I pazienti candidati alla terapia con anticorpi monoclonali vengono educati alla autosomministrazione grazie alla presenza di personale infermieristico dedicato. Per migliorare l’aderenza terapeutica, oltre alle periodiche visite di controllo ambulatoriali, ai pazienti vengono proposti appuntamenti intermedi in regime di Telemedicina/Teleconsulto. I pazienti in terapia con tossina botulinica o con anticorpi monoclonali sono inseriti all’interno di un percorso di Telenursing che prevede un contatto telefonico tra paziente e infermiere a cadenza regolare. Tale programma consente di avere un controllo dell’andamento clinico del paziente anche durante i periodi di sospensione programmata delle terapie.

Il Centro propone un approccio clinico integrato con specialisti di altre discipline (ginecologia, endocrinologia, psicologia clinica) nell’ottica di un inquadramento globale del paziente nelle diverse fasi della vita. Si può accedere al Centro, previa visita preliminare neurologica in ambulatorio generale, mediante chiamata diretta alla nostra segreteria (telefono 0746.278076 - centrocefalee@asl.rieti.it).