Rieti, Nuovo sindacato carabinieri: Laura Davoli segretario di sezione per la Scuola di Cittaducale

Venerdì 2 Luglio 2021, 10:53

RIETI - "Questa nomina è finalizzata a divulgare il progetto sindacale per la Scuola carabinieri forestali di Cittaducale". Così Marco D'Ascenzi, segretario provinciale Rieti del Nuovo sindacato carabinieri insieme a Sabatino Mastronardi, segretario regionale Nsc per comunicare la nomina di Laura Davoli a segretario di Sezione per quanto riguarda la Scuola di Cittaducale. "Tale nomina - aggiunge il segretario D'Ascenzi - della neo rappresentante sindacale segna un ulteriore impulso dell'azione sindacale in favore di tutti i dipendenti a tutela dei quali sono state recentemente stipulate convenzioni varie e di tutela legale con lo scopo di supportare e aiutare i propri iscritti al fine di poter usufruire della miglior difesa tecnica per chi, quotidianamente, è impegnato in attività lavorative mirate alla tutela dei cittadini". Proseguono intanto le adesioni territoriali al sindacato che, in questo momento particolarmente delicato, stanno rafforzando - come confermato dal segretario D'ascenzi - il ruolo del Nsc a livello provinciale e la diffusione di un progetto di ampio respiro.