Marco Abate è il nuovo Rettore dell'Unimarconi, dal 2004 la prima università digitale italiana

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi annuncia ufficialmente la nomina del Professor Marco Abate come nuovo Magnifico Rettore per il triennio 2024-2026, avviando una nuova fase volta a promuovere l'eccellenza e l'innovazione nell'ambito dell'istruzione superiore, della ricerca e dello sviluppo internazionale.

Il nuovo Rettore

Il Professor Abate, laureato in Matematica presso l'Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa, vanta un prestigioso background accademico e una consolidata esperienza nel campo dell'istruzione superiore.

Inizia la carriera nel 1989 come ricercatore presso l'Università di Roma Tor Vergata; il Professor Abate ha successivamente assunto il ruolo di professore associato nel 1992 e, dal 1994, è diventato professore ordinario all'Università di Ancona, prima di assumere la posizione attuale di professore ordinario di Geometria all'Università di Pisa dal 2001. È stato professore visitatore presso l’University of California, Berkeley e presso molte altre università ed enti di ricerca internazionali.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto importanti incarichi all'Università di Pisa, tra cui la carica di Prorettore per la didattica, la Presidenza del Consiglio dei corsi di studio in Matematica, la Direzione del Dipartimento di Matematica e la Presidenza del Nucleo di Valutazione dell’ateneo. A livello nazionale, ha guidato il Collegio dei presidenti dei corsi di studio in Matematica e ha presieduto il Gruppo di Esperti della Valutazione dell’area Matematica e Informatica per la VQR 2011-2014, è stato Coordinatore per il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) della Commissione Permanente sulle Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della formazione universitaria, è stato Presidente di CEVS per l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ed è membro del Consiglio Direttivo del Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università Italiane (CoNVUI), tutti ruoli che confermano un costante impegno nel promuovere standard accademici elevati.

Ha tenuto corsi di dottorato a livello internazionale (Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e altri) e tenuto corsi di introduzione alla ricerca matematica in diversi paesi del terzo mondo (Libia, Nepal, Benin, Pakistan e altri). È autore di numerosi libri di testo di notevole successo. Sul piano della ricerca, il professor Abate si è occupato di numerosi argomenti di punta nella ricerca sulla matematica contemporanea, ottenendo risultati in analisi complessa di più variabili, teoria geometrica delle funzioni, geometria differenziale complessa e sistemi dinamici olomorfi. È autore di 4 monografie scientifiche e oltre 70 articoli scientifici, pubblicati sulle migliori riviste di Matematica a livello mondiale, ed è stato coordinatore locale o nazionale di progetti di ricerca PRIN, FIRB e INdAM. Il Professor Abate svolge anche un’ampia attività di divulgazione della matematica.

In questo importante momento di transizione digitale e formativa, Unimarconi esprime la sua profonda gratitudine al Rettore uscente, la Prof.ssa Alessandra Briganti, per il suo straordinario contributo nel consolidare l'Università come istituzione d'eccellenza; e accoglie con un caloroso benvenuto il Professore Marco Abate. La governance dell'ateneo esprime piena fiducia nelle sue competenze e nella sua visione, manifestando piena convinzione che il Prof. Abate sosterrà Unimarconi, dal 2004 leader nel comparto delle università digitali italiane, verso il raggiungimento di nuovi traguardi di eccellenza accademica e formativa.