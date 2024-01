Teatro di Roma, Luca de Fusco nuovo direttore generale. Cda spaccato sulla nomina

Teatro di Roma. Il nuovo direttore generale è Luca de Fusco. Lo ha nominato il consiglio di amministrazione del teatro.

Ad annunciarlo è il vicepresidente della fondazione al termine di un consiglio cui erano assenti il presidente Francesco Siciliano e il consigliere del Comune di Roma Natalia de Iorio. Alla seduta hanno partecipato oltre al vicepresidente, l’avvocato Danilo De Gaizo, la presidente di ConfLirica Daniela Traldi (nominati dalla Regione) e l’attore e regista Marco Prosperini, indicato dal ministro Sangiuliano, in collegamento telematico. Presente anche il collegio dei revisori che garantisce la legittimità della seduta.



«Lo statuto - ha spiegato de Gaizo - in assenza del presidente prevede che sia il vicepresidente i lavori del proseguimento del Consiglio». Insomma, la nomina arriva in un contesto di spaccatura. Mentre era in corso il

Consiglio, il Presidente e il Consigliere Di iorio - che avevano chiesto un rinvio - tenevano una conferenza stampa in cui denunciavano «l'l’impossibilità di arrivare a un accordo». Francesco Siciliano, presidente della fondazione commenta: «Hanno eletto il direttore generale del teatro di Roma senza il Comune di Roma».

Luca de Fusco, chi è

Luca De Fusco, regista teatrale napoletano, 66 anni, già alla guida del Bellini di Catania, in passato ha diretto il Napoli Teatro Festival, lo Stabile del Veneto e quello di Napoli. Nella terna dei nomi più papabili per l'incarico, insieme a lui c'erano Marco Giorgetti - 62 anni, attore, regista, attualmente alla guida della Pergola di Firenze -

e Ninni Cutaia.

Il nuovo amministratore, dopo anni bui, dovrà ridare luce al Teatro di Roma che sovrintende anche l'India e il Torlonia (il cambio di statuto da associazione in fondazione è avvenuto a maggio scorso) e restituire finalmente il Valle alla città. Le candidature sono state vagliate da una commissione di tre membri: Mariano Grimaldi; Isabella Maria Stoppani e Berta Zezza.

Il consiglio di amministrazione per la nomina ha valutato anche i progetti presentati. Un cda composto dal presidente Siciliano e l'organizzatrice di spettacoli Natalia Di Iorio (indicati dal Comune), l'avvocato Danilo De Gaizo e la presidente di ConfLirica Daniela Traldi (nominati dalla Regione) e l'attore e regista Marco Prosperini, indicato dal ministro Sangiuliano.