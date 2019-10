Ultimo aggiornamento: 17:33

RIETI - «A chi crede nei sogni basta un gradino per raggiungere le stelle». E' la frase scelta dalla Npc Rieti per annunciare il raggiungimento del suo sogno: poco dopo le 16 è stato sfondato il muro dei 145mila euro per il crowfunding lanciato in estate e, quindi, la squadra avrà il suo bus per andare in trasferta e un camper che la seguirà in tutti i palazetti d'Italia per promuovere il made in Rieti.Una vittoria arrivata "a fil di sirena", quando mancavano una manciata di ore alla chiusura ufficiale della raccolta fondi. Decisivo lo sprint finale, con quasi 100mila euro che sono arrivati nell'ultima settimana, frutto di un lungo e costante lavoro di relazioni del presidente Giuseppe Cattani. L'ufficialità è sancita anche sul sito eppela.com, la piattaforma on line attraverso la quale si poteva effettuare il versamento. Nelle prossime ore verrà acquisito il bus che, poi, verrà personalizzato con il logo della Npc formato da un collage delle foto di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.