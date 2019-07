© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il progetto crowdfunding della Npc prende vita con la fase di raccolta online, tramite la piattaforma eppela. Da oggi, lunedì 15 luglio, sarà possibile donare collegandosi al seguente link: https://www.eppela.com/it/projects/23158-insieme-per-npc-rietiL’obiettivo è quello di acquistare un camper e un pullman per le trasferte in modo da aiutare una delle realtà sportive più importanti della città e nello stesso tempo attuare una promozione delle eccellenze del territorio.L’inizio della campagna on-line è accompagnato dalle parole del Presidente Giuseppe Cattani: «Siamo coscienti del fatto di aver intrapreso un progetto lungimirante ma questo è perfettamente in linea con il nostro modo di fare, ossia credere nei sogni e dare fiducia ai nostri tifosi, al territorio e a tutti coloro che si sentono di contribuire. Voglio dimostrare a tutti che uniti si vince e ho piena fiducia in un progetto che ritengo valido e al quale credo molto».La Npc con il suo progetto crowdfunding vuole dare valore al territorio, tramite l’acquisto del camper e valore allo sport, con il pullman targato Npc che sarà ornato dalle foto di tutti coloro che appoggeranno l’iniziativa e che andranno a comporre il logo della società.Il camper, sarà destinato alla promozione delle eccellenze del nostro territorio. Questo infatti, in ogni trasferta, partirà due giorni prima della squadra, posizionandosi nelle principali piazze o luoghi simbolo delle città ospitanti e portando con sé materiale informativo, prodotti e quant’altro delle aziende che aderiranno alla nostra fantastica iniziativa. In occasione delle partite casalinghe lo stesso verrà poi utilizzato al di fuori del PalaSojourner per iniziative promozionali o sociali che la Npc promuove durante l’arco della stagione.Il pullman, invece, non solo sarà il mezzo tramite il quale riusciremo ad accompagnare i nostri ragazzi in trasferta, ma anche il nostro biglietto da visita e soprattutto una intelligentissima modalità di abbattimento dei costi annuali per i nostri spostamenti. Diciamola più semplicemente: «Meno costi di trasferta, Più budget da investire sul campo, sulle strutture e sul settore giovanile, il futuro sportivo della nostra città». Inoltre, esso sarà anche un valore aggiunto per enti e associazioni che potranno beneficiarne quando non in uso.Per informazioni sul progetto e sulle modalità per effettuare una donazione, lo staff della Npc è disponibile presso il PalaSojourner (uffici tribuna Velino, ingresso posteriore), nei seguenti giorni: Lunedi, martedì e mercoledì, dalle ore 18:00 alle 20:00. In alternativa potete contattarci al 3459725880.