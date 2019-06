RIETI - Altro addio in casa Npc Rieti: Federico Bonacini si accasa a Trapani, sempre in A2, dove completerà il suo percorso da under.

Dopo l'acquisto di Corbett, Trapani piazza un altro tassello. Bonacini, attualmente con la nazionale Under 20, arriva in prestito da Reggio Emilia, che dopo averlo girato a Rieti per una sola stagione, lascia il ventenne emiliano un altro anno al piano di sotto.

Tra i reduci della scorsa stagione, quello di Bonacini è il secondo addio, dopo quello di Tomasini, il prossimo anno in forza a Casale. Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA