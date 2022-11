Npc vuole invertire la rotta contro Piacenza: c'è Bonacini, out Zugno. Ceccarelli: «Vincere anche per i tifosi»

RIETI - La Kienergia Npc torna al PalaSojourner, domani (ore 18) c’è Piacenza. Sfida complicata per i reatini, ma serve vincere per non compromettere una classifica attualmente deficitaria, dopo quattro ko consecutivi. Vincere per smuovere la classifica, dunque, e soprattutto per risollevare il morale dopo un avvio di stagione deludente. Senza Geist e Zugno, Ceccarelli punta sul neoacquisto Davide Bonacini, che dopo tre giorni di prova è stato ingaggiato e proverà a dare manforte al gruppo per il ritorno alla vittoria contro un avversario temibile e con una classifica bugiarda per il valore del roster.

Coach Gabriele Ceccarelli, alla guida dell’Assigeco dal 2018 al febbraio 2020, presenta così il match: «L’Assigeco non è l'avversario migliore per invertire il trend, ma ci deve interessare poco. Dobbiamo ripartire, il nostro campionato non è partito, tranne forse contro la Juvi Cremona all’esordio; vogliamo tornare alla vittoria e lo vogliamo fare davanti al nostro pubblico. Piacenza ha già tre giocatori italiani di categoria superiore. Per me una partita speciale in quanto ex, ma, nel momento in cui siamo in campo, le motivazioni personali vanno messe da parte. Questa città si merita una vittoria in casa».

Così in campo

Kienergia Npc Rieti: 0 Tortù, 4 Rotondo, 5 Imperatori, 6 Jhon, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi. All. Ceccarelli.

Assigeco Piacenza: 2 Gajic, 4 Cesana, 9 Varaschin, 11 Miaschi, 14 Pascolo, 21 Querci, 22 Skeens, 23 McGusty, 25 Soviero, 43 Sabatini. All. Salieri.

Arbitri: Moretti (Pg), D’Amato (Rm) e Ugolini (Fc).

Le altre gare (VII giornata)

Latina – Torino

Treviglio – Milano

Cantù - Agrigento

Stella Azzurra – Trapani

Vanoli Cremona – Juvi Cremona

Riposa Monferrato

Classifica

Vanoli e Cantù 10

Monferrato e Milano 8

Torino 7

Treviglio e Agrigento 6

Juvi e Piacenza 4

Latina, Trapani e Rieti 2

Stella Azzurra 0