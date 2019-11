CANNON

VOTO: 7

STEFANELLI

VOTO: 6.5

FILONI

VOTO: 6.5

ZUCCA

VOTO: 6

VILDERA

VOTO: 5.5

FUMAGALLI

VOTO: 5



PASSERA

VOTO: 5

PASTORE

VOTO: 5



NIKOLIC

VOTO: 5

BROWN

VOTO: 4

ROSSI

VOTO: 5

RIETI - Le partite si giocano una volta sola e la Zeus Energy Npc ha imparato a proprie spese come non avrebbe dovuto giocare contro l’Eurobasket. Infatti, prima ancora di parlare dei singoli, c’è da sottolineare l’approccio iniziale sbagliato della squadra nonostante si sapesse quali fossero i rischi di affrontare un’avversaria che non aveva mai vinto e che per giunta ha perso il playmaker Miles a 15 minuti dalla fine del match. Però, come talvolta accade, simili circostanze teoricamente favorevoli si ritorcono poi contro chi dovrebbe approfittarne. Adesso come adesso l’unica speranza è che la squadra abbia imparato a dovere la lezione per il futuro.La sua parte la fa sempre ma contro l’Eurobasket era troppo solo a vedersela contro il roccioso Taylor e Fattori.Nel caos generale sono partiti quasi tutti da lui i pochi spunti offensivi in grado di far mettere la testa avanti alla Npc. Purtroppo non è bastato e alla fine si è spento.Generoso in difesa e un paio di fiammate in contropiede sono scaturite dalla sua intraprendenza. Ovviamente non può avere ancora il mestiere per ribaltare certe partite, ma se tutti avessero avuto la sua grinta in difesa...In attacco piazza qualche buona zampata sotto misura. Male sul perimetro e anche in difesa, come tutti gli altri. Però un paio dei pochi momenti buoni di Rieti sono coincisi con quando era in campo.La generosità e l’impegno del capitano non si discutono. Però deve controllare la sua fallosità, anche se talvolta lo perseguitano. Inoltre in partite coriacee come quella contro l’Eurobasket il suo ridotto vocabolario offensivo – da ampliare – si nota ancora di più.Responsabilizzato dai problemi fisici di Passera è però in difficoltà a gestire il ritmo e a coinvolgere tutti in un attacco troppo statico. Non approfitta dell’infortunio di Miles nell’ultimo quarto d’ora.In cattive condizioni fisiche non riesce a imporre un po’ di mestiere, nemmeno quando esce Miles.Anche ricorrendo alla sua combattività il volto della partita non cambia.Nei minuti che Rossi gli concede a ogni partita, non riesce ancora a convincere il coach a tenerlo di più in campo.Si potrebbe scrivere un trattato su di lui. Spiace indicarlo come peggiore per la seconda volta consecutiva dopo quattro buone partite. E’ in difficoltà, e questo ne peggiora le prestazioni. Continua a faticare nell’attaccare il canestro in penetrazione – anche se non ha un gran primo passo e non è esplosivo - ma è pure da vedere quanto non faccia la squadra per aiutarlo a entrare in ritmo. Sta perdendo fiducia anche nel gioco perimetrale che dovrebbe essere il suo salvagente e questo ne aumenta gli errori e lo fa apparire disorientato. Sarà una coincidenza che la sua seconda prova negativa di fila coincida col ritorno di Stefanelli, nel senso che in campo il giocatore statunitense deve ritrovare il suo ritmo e lo spazio vicino all’ex esterno di Biella? Brown rischia di non avere tanto tempo per convincere il crescente esercito degli scettici, ma deve deve metterci molta più grinta e perdere un po’ di quella “coolness” (leggi freddezza, distacco, poco coinvolgimento, quanto meno apparenti) che mostra in campo.Di sicuro aveva ammonito la squadra sui rischi di quel tipo di partita ma i giocatori pare non abbiano recepito oppure, più semplicemente, abbiano fallito il classico approccio. Il coach però non riesce a cambiare le carte in tavola, non viene a capo della zona avversaria e, probabilmente, nella girandola di cambi per cercare di trovare un quintetto decente ed equilibrato tra giocatori che non mandavano alcun segnale di reazione, fa qualche giro a vuoto insistendo forse troppo su Brown. Ora Rossi deve fare di tutto per recuperarlo.