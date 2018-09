di Luigi Ricci

RIETI - Prosegue la marcia di avvicinamento della Zeus Energy Group Npc al 7 ottobre: data dell’esordio casalingo in campionato contro Biella. Oggi infatti la squadra del coach Alessandro Rossi svolgerà a Giulianova (ore 18) il secondo scrimmage contro una formazione di serie B durante il suo programma di precampionato.



In attesa di decidere definitivamente sull'idoneità o meno di Simic, quello in riva all’Adriatico sarà un altro allenamento leggero prima dei confronti più pesanti che inizieranno mercoledì a Perugia con Siena e sabato prossimo a Brindisi, quando Carenza e soci esordiranno a Brindisi contro i padroni di casa nel memorial Elio Pentassuglia, cui parteciperanno anche i montenegrini del Buducnost e i turchi del Sakarya. Sarà un bel salto di qualità rispetto agli scrimmage di Palestrina della settimana scorsa e a quello odierno a Giulianova, dove Rieti ritroverà l’ex Innocenzo Ferraro: sfortunata ala-pivot che durante i playoff di serie B del 2014 si infortunò a un ginocchio privando la Npc, che aveva pure Musso convalescente per un intervento di appendicite, di un altro elemento fondamentale per affrontare alla pari in finale la corazzata Latina. Due problemi che forse negarono a Rieti l’ingresso un anno prima in A2.



Tornando a oggi, prosegue l’avvio soft di precampionato per lavorare con calma su schemi e difese senza sovraccaricare fisicamente la squadra evitandole anche troppa pressione o di alimentare prematuri confronti con altre formazioni. Gli abruzzesi sono comunque una buona squadra dove spiccano il regista Da Ros, la guardia Gobbato, l’altro regista Ricci che, altezza a parte, pare il sosia del reatino Tomasini. Sotto canestro, oltre a Ferraro, Giulianova schiera Azzaro, Cantarini e Buldo.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA