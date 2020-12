Kienergia Rieti in vista del Natale si rivolge ai tifosi con Npc Gift e Christmas Pack

RIETI - «La Kienergia Rieti si prepara al Natale con molte offerte pensate per tutti i nostri tifosi, ottime idee regalo in vista delle festività», si legge nella nota del club.

«Si parte con gli Npc Gift, mascherina brandizzata, Lnp pass o cesto natalizio, fino ad arrivare ai Christmas Pack, veri e propri cofanetti, ideali per gli appassionati della palla a spicchi e delle tipicità gastronomiche del territorio. Tra le novità, oltre alla mascherina Npc, il cesto natalizio contenente prodotti tipici del reatino. In collaborazione con Copagri, il cesto natalizio contiene infatti nel dettaglio: Trancio guanciale ½ sottovuoto, Bottiglia Conubium, Spicchio pecorino Matru’ sottovuoto, Polpa pomodoro ovalone».

«Il pezzo forte dei Christmas Pack è l’abbonamento virtuale. L’Abbonamento virtuale da diritto all’ingresso gratuito al PalaSojourner per le partite casalinghe fino alla fine della stagione regolare, compresa fase orologio se confermata (le gare sono relative alla riapertura dei palasport prevista per il nuovo anno). In caso di accesso ai play off, i detentori dell'abbonamento virtuale avranno lo sconto del 50% sul prezzo del singolo biglietto gara, mentre in caso di play out, l'ingresso sarà gratuito».

«Inoltre grazie al nostro sponsor Kienergia ci saranno grandi promozioni per chi effettua il cambio di utenza gas e luce, ricevendo le seguenti scontistiche: Pacchetto Basic 10 € anziché 80 €, pacchetto Bronze 30 € anziché 100 €, pacchetto Silver 40 € invece di 110 €, pacchetto Gold 70 anziché 140€».

«Sarà possibile acquistare tali pacchetti promozionali a partire dalla prossima settimana, comunicheremo tramite social il giorno d’inizio. La vendita avverrà presso lo store di Kienergia in Piazza della Repubblica, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14:30 alle 18, sabato dalle 10 al 12. Per chi volesse già prenotarsi, potrà inviare un messaggio privato nelle nostre pagine social o una mail a stampa@npcrieti.it indicando nome, pacchetto scelto e contatto telefonico».

Di seguito il dettaglio di tutte le promozioni:

Npc gift

Mascherine Npc - 4 €

Lnp pass e mascherina - 25 €

Cesto natalizio - 40 €

Christmas pack

BASIC

Abbonamento virtuale e 1 mascherina 80 € - in caso di cambio di utenza gas e luce con Kienergia 10€

BRONZE

Abbonamento virtuale piu lnp pass e 1 mascherina 100 € – in caso di cambio di utenza gas e luce con Kienergia 30 €

SILVER

Cesto natalizio più 2 mascherine più abbonamento virtuale 110 € - in caso di cambio di utenza gas e luce con Kienergia 40 €

GOLD

Cesto natalizio più 2 mascherine più 1 lnp pass abbonamento virtuale 140 € - in caso di cambio di utenza gas e luce con Kienergia 70 €

