Ultimo aggiornamento: 09:03

RIETI - E’ partito con un progetto da solista il cantante, leader e fondatore de Il Sinfonico e l’improbabile Orchestra, Simone Sartini, da Stimigliano. E da solista è subito approdato tra i 9 finalisti del premio "Dallo stornello al Rap" che andrà in diretta Radio Rai il 19 ottobre con ospiti come Corrado Guzzanti, Giammarco Tognazzi, Carlotta Proietti e molti altri.Dallo stornello al rap è un talent ideato da Elena Bonelli (nota esponente della canzone romana nel mondo) ed è giunto alla IV edizione con l'obiettivo di promuovere i giovani cantautori che scrivono brani in dialetto romanesco. Tra i giovani lanciati da questo talent ci sono Mirko Mancini (Alias Mirko e il cane, Sanremo giovani 2018) ,Emilio Stella e Cranio Randagio.La finale si terrà il 19 ottobre alle ore 20.30 in diretta su Radio Rai Live trasmessa dallo Studio A di Via Asiago 10 e tra le centinaia di brani proposti ne sono stati scelti 9 tra i quali, appunto, quello di Simone Sartini che è anche il suo ultimo singolo RuGiada.In giuria Corrado Guzzanti, Giammarco Tognazzi, Carlotta Proietti e molti altri, mentre la serata sarà presentata da Sabina Stilo.Simone Sartini cantautore nato a Roma e cresciuto in Sabina, frontman della band Il Sinfonico e L'Improbabile Orchestra dal 2012 con la quale ho calcato diversi palchi in Italia aprendo anche concerti ad artisti come Bandabardò, 99 Posse, Edoardo Bennato, I Meganoidi, Il Muro del Canto, I Kutso e molti altri. «Ho lanciato lo scorso anno il mio progetto da solista - spiega Simone Sartini - proprio con il brano RuGiada al quale seguirà all'inizio del 2019 l'uscita di un Ep che conterrà altri 6 brani e verrà prodotto da Procube Studio».