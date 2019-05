Rieti, sono tornati i sabini Lost Breath

LA STORIA

RIETI - E’ tornata dopo sei anni una delle band musicali più amate in Sabina, quella dei Lost Breath. E i ragazzi della band lo hanno fatto alla grande con una bellissima esibizione live presso il 747 Music bistrot di Fuori Dazio di Montopoli. L’occasione è stata i 40 anni del loro cantante Diego Pierini.I Lost Breath si formano all'inizio del 2006 dall'incontro tra Alessio De Santis , Massimo Latini, Matteo Petroselli e Vittorio Bonapace (tutti ragazzi residenti in Sabina). Per un breve periodo suonano live una serie di brani loro con la voce solista di Eleonora Filippi, che però smette dopo poco tempo, lasciando il posto vacante. A quel punto entra Diego Pierini, con cui la band riscrive il vecchio materiale e comincia a produrne di nuovo, prendendo un orientamento sempre più vicino all'alternative e al nu metal. Escono due demo, nel 2007 con registrazione/mix di Raffaele Petrucci e nel 2008 con registrazione/mix di Roberto Cufaro, per un totale di 7 pezzi. L'attività live è intensa, la band arriva a suonare in tutta la regione e anche fuori, come al noto Mephisto Rock Cafè di Alessandria, guadagnandosi seguito, soprattutto in Sabina. Nel 2012 esce per l'etichetta Revalve Records un disco intitolato Middle Children of History (titolo ispirato a Fight Club), composto da 10 brani, registrato ai Petrucci Studios. I brani sono tutti nuovi rispetto a quanto proposto nei demo, con la sola eccezione di "Birth of Refusal", che appariva sul promo del 2008. Il genere si è nel frattempo spostato su un più moderno post-hardcore, arricchendosi di synth, componenti più elettroniche e ritmiche decisamente più articolate grazie anche all'ingresso in formazione del batterista Matteo Tiberti (dal 2010), dotato di uno stile più progressivo e tecnico. Seguono concerti intensi, dopo la presentazione al Brancaleone di Roma, con puntate a Lucca e ad Ancona, sempre con un buon successo di pubblico. La band si scioglie per divergenze artistiche, in modo amichevole, alla fine del 2013. Ora dopo 6 anni di silenzio la band è tornata insieme ad esibirsi dal vivo.